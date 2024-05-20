شهداء وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

استُشهد عددٌ من الفلسطينيين؛ بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم، في سلسلة غاراتٍ وقصفٍ مدفعي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد 3 فلسطينيين وجرح 8 آخرين على الأقل من جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلاً بحي تل السلطان، غرب رفح- جنوبي قطاع غزة، بينما شهد حي البرازيل -وسط المدينة- غارات جوية مماثلة.
كما استُشهد فلسطينيون وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت محيط مسجد الشيخ زكريا في حي الدرج- وسط مدينة غزة، بينما استهدف قصفٌ مدفعي المناطق الشرقية في حي الزيتون- جنوب شرق المدينة.
وشهدت مناطق متفرقة في مدينة خان يونس- جنوبي غزة، ومخيمي جباليا والبريج، سلسلة غارات إسرائيلية أسفرت عن إصابة عددٍ من الفلسطينيين.