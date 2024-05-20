شهداء وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

استُشهد عددٌ من الفلسطينيين؛ بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم، في سلسلة غاراتٍ وقصفٍ مدفعي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.