بين عقبات جدية وحوار.. حلحلة أزمة أوكرانيا في مكالمة لـ"بوتين" ونظيره البرازيلي!

وأضاف البيان، من جهته: "أعطى الرئيس الروسي تقييمًا لتطورات الأوضاع حول أوكرانيا"، مؤكدًا انفتاح الجانب الروسي على الحوار في المسار السياسي والدبلوماسي، الذي ما زال محظورًا من قبل كييف ورعاتها الغربيين، وفق " العربية.نت".