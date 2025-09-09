الاضطرابات أم الاستقرار.. "ماكرون" أمام مفترق طرق بعد انهيار الحكومة الفرنسية

في خطوة مفاجئة، دعا رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، الحليف الوسطي لماكرون، إلى تصويت الثقة الشهر الماضي، آملاً في حشد دعم النواب لتدابير تقليص الإنفاق العام، كانت هذه الإجراءات تهدف إلى كبح جماح الدين الوطني المتزايد، الذي بات يشكل تهديدًا اقتصاديًا كبيرًا لفرنسا، لكن المقامرة السياسية فشلت، إذ رفضت الجمعية الوطنية التصويت لصالح الحكومة، مما أدى إلى استقالتها، وهذا الانهيار هو الثاني من نوعه منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي دعا إليها ماكرون العام الماضي، مما يكشف عن هشاشة المشهد السياسي الفرنسي، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز".