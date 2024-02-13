"يهدّد بجرّها للحرب".. خبراء: إن أقدمت مصر على إلغاء اتفاقية السلام ستحل كارثة بالمنطقة

وعلى الرغم من مرور انتفاضتين فلسطينيتين وسلسلة حروب بين إسرائيل وحماس، وفق الاستوشيتد برس، لم تصب اتفاقية كامب ديفيد أي مؤشرات سلبية تدعو للقلق، لكن الآن، مع تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ إرسال قوات إلى رفح، وهي مدينة في غزة الفلسطينية على الحدود مع مصر، هدّدت الحكومة المصرية بإبطال الاتفاق، قبل أن يعود وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ليعلن الاثنين، أن بلاده مستمرة في اتفاقية السلام مع إسرائيل، في ظل تهديد الكيان بشن عملية عسكرية برية في رفح.