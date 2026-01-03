"ترامب" ينشر صورة لـ "مادورو" وهو معتقل على متن سفينة أمريكية بعد عملية "فورت تيونا"

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، صورة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وهو في حالة اعتقال، مؤكدًا أنه نُقل إلى السفينة الحربية الأمريكية "يو إس إس إيو جيما" (USS Iwo Jima) عقب عملية عسكرية نُفذت بدقة.
وجاءت الصورة عبر حساب ترامب على منصة "تروث سوشال"، حيث أرفقها بتعليق: "نيكولاس مادورو على متن السفينة يو إس إس إيو جيما"، في تأكيد مباشر على نجاح العملية التي أدت إلى اعتقاله وزوجته.
وبحسب ما أوردته RT، فإن القوات الأميركية نفذت الاعتقال من داخل منزل مادورو الواقع في مجمع "فورت تيونا" العسكري في العاصمة كاراكاس، ضمن عملية خاطفة.
وصرّح ترامب بأن إدارته بصدد اتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبل القيادة في فنزويلا، مشيرًا إلى أن الوضع ما زال تحت التقييم السياسي والأمني.
من جانبها، دانت روسيا العملية العسكرية والاعتقال، مطالبة واشنطن بإعادة النظر في وضع مادورو وزوجته والإفراج عنهما، مؤكدة وجود معلومات موثقة عن نقلهما إلى الأراضي الأميركية.
وأعربت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بـ"الترحيل القسري"، مشيرة إلى أن ما حدث يمثل "انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة مستقلة"، وأكدت تضامنها مع الشعب الفنزويلي، داعية إلى وقف أي تصعيد إضافي في الأزمة.