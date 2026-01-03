"ترامب" ينشر صورة لـ "مادورو" وهو معتقل على متن سفينة أمريكية بعد عملية "فورت تيونا"

وأعربت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بـ"الترحيل القسري"، مشيرة إلى أن ما حدث يمثل "انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة مستقلة"، وأكدت تضامنها مع الشعب الفنزويلي، داعية إلى وقف أي تصعيد إضافي في الأزمة.