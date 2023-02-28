وسائل إعلام إسرائيلية: جيش الاحتلال كان على علم بنية المستوطنين اقتحام حوارة ولم يتحرك

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" وفقما نقلت وكالة وفا للأنباء إن جهاز "الأمن" فشل في الوقت الذي كان واضحًا فيه أن المستوطنين يُعدّون لاعتداءات واسعة في حوارة، فقد كانت شبكات التواصل الاجتماعي تعج بالتحريض والتهديدات ضد الفلسطينيين، التي تدعو إلى تنفيذ اعتداءات إثر مقتل مستوطنين اثنين في عملية إطلاق نار، وكتب ما يسمى نائب رئيس المجلس الاستيطاني "السامرة" دافيد بن تسيون، في تويتر إنه "يجب محو قرية حوارة اليوم"، وأبدى الوزيران بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير إعجابهما بهذه التغريدة.