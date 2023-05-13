"أردوغان" يختتم حملته الانتخابية في مسجد آيا صوفيا.. و"كيليتشدار" عند ضريح "أتاتورك"

عشية انتخابات حاسمة لتركيا ومستقبلها، يعمل الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان على حشد مؤيديه في جميع أنحاء إسطنبول طوال، اليوم (السبت) الذي يختتمه بالصلاة في آيا صوفيا، فيما يختمم منافسه كمال كيليتشدار أوغلو حملته بزيارة ضريح مصطفى كمال أتاتورك.
ويختتم "أردوغان" حملة خاضها على وقع منافسة قوية من خصمه الديموقراطي الاجتماعي كمال كيليتشدار أوغلو، وفقاً لـ"فرانس برس".
أمام حشد من مؤيديه تباهى "أردوغان" بإعادة تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، بقوله: "الغرب كله أصيب بالجنون! لكنني فعلت ذلك!".
أما كمال كيليتشدار أوغلو، الذي عاد إلى أنقرة، فيختتم حملته اليوم بزيارة رمزية لضريح مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة والعلمانية.
ووعد أمس الرئيس التركي البالغ من العمر 69 عامًا ونجح في الفوز عبر صناديق الاقتراع منذ 2003، باحترام نتيجة الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي دُعي للمشاركة فيها 64 مليون ناخب.