"أردوغان" يختتم حملته الانتخابية في مسجد آيا صوفيا.. و"كيليتشدار" عند ضريح "أتاتورك"

ووعد أمس الرئيس التركي البالغ من العمر 69 عامًا ونجح في الفوز عبر صناديق الاقتراع منذ 2003، باحترام نتيجة الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي دُعي للمشاركة فيها 64 مليون ناخب.