اليوم الـ 201 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على غزة مخلّفًا شهداء وجرحى

وسُجلت إصابات في صفوف المواطنين؛ جراء قصف الاحتلال المدفعي على مناطق مختلفة من أحياء مدينة غزة، وشمال القطاع، كما سُمعت أصوات انفجارات ضخمة ومتواصلة مع تصاعد ألسنة الدخان في أحياء الزيتون، والشجاعية، والتفاح، والدرج، وتل الهوا، والرمال في مدينة غزة.