فنزويلا.. اقتحام "سجن 5 نجوم" بقوة من 11 ألف عنصر

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصوراً من داخل سجن "5 نجوم" في فنزويلا، وصدمة القوات الأمنية على ما عثرت عليه بالداخل.
وسيطرت السلطات الفنزويلية على السجن الواقع في منطقة توكورون بولاية أراغوا في 21 سبتمبر 2023.
وكشفت صور جديدة أن السجن الفنزويلي الذي تمّ بناؤه تحت حكم عصابة Tren de Aragua، وهي أقوى عصابة في البلاد، كان عبارة عن مدينة صغيرة مكتملة بحديقة حيوانات ومسبح وملهى ليلي حتى ملعب للأطفال، وفيه كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمخدرات.
وقالت السلطات الفنزويلية، إنها سيطرت على سجن يأوي عصابة قوية ذات امتداد دولي، في عملية كبيرة شارك فيها 11 ألف عنصر بالأمن.
وأنشأت العصابة أكواخاً صغيرة يعيش فيها بعض الأعضاء مع عائلاتهم، ويُتاح لهم الوصول إلى القنوات الفضائية والإنترنت، وتضم حديقة الحيوانات النمور والأسود والتماسيح.
وللعصابة ملهى ليلي خاص بها، اسمه "طوكيو"، ومطعم كان السجناء يتناولون فيه العشاء مع زوّارهم. وهناك أيضاً ملعب للبيسبول، وغرفة تجري فيها أنشطة المقامرة، وغرفة أخرى حيث يقوم النزلاء بتعدين العملات المشفرة بشكلٍ غير قانوني، إضافة إلى حوض سباحة تحت الأرض يقع جوار منطقة لعب للأطفال.