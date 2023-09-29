فنزويلا.. اقتحام "سجن 5 نجوم" بقوة من 11 ألف عنصر

وكشفت صور جديدة أن السجن الفنزويلي الذي تمّ بناؤه تحت حكم عصابة Tren de Aragua، وهي أقوى عصابة في البلاد، كان عبارة عن مدينة صغيرة مكتملة بحديقة حيوانات ومسبح وملهى ليلي حتى ملعب للأطفال، وفيه كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمخدرات.