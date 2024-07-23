ماكرون يعلن بقاء حكومته المؤقتة حتى نهاية "الأولمبياد" في منتصف أغسطس

وأكد ماكرون أنه سيبقي على الحكومة الانتقالية لتجنب "الفوضى"، وقال : "من الواضح أنه حتى منتصف أغسطس، يجب أن نركز على الألعاب. وبعد ذلك، من هناك (..)، ستكون مسؤوليتي تعيين رئيس وزراء وتكليفه بمهمة تشكيل الحكومة وتأمين أوسع دعم يسمح لها بالعمل والاستقرار".