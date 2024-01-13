وزير الخارجية السوداني يبحث مع المبعوث الأممي وقف إطلاق النار

أعلن علي الصادق، وزير الخارجية السوداني المكلف، اليوم السبت أنه بحث مع رمطان لعمامرة، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، أهمية الحوار السياسي، وضرورة وقف إطلاق النار، والانخراط في عملية سياسية، تشمل الفرقاء في السودان.
وأوضح "الصادق" في بيان أنه ناقش أيضًا مع "لعمامرة" الوضع الإنساني الحرج الذي يسود أغلب مناطق السودان بسبب استيلاء قوات الدعم السريع على مخازن الغذاء والأدوية والمواد الطبية.
وبيَّن أن المبعوث الأممي سيعقد مباحثات مع قوى سياسية فاعلة في الملف داخل وخارج السودان.
وأشار إلى أن "لعمامرة" قد يضع خارطة طريق لحل الأزمة في السودان عقب انتهاء المشاورات التي يجريها مع جميع الأطراف.