وزير الخارجية السوداني يبحث مع المبعوث الأممي وقف إطلاق النار

أعلن علي الصادق، وزير الخارجية السوداني المكلف، اليوم السبت أنه بحث مع رمطان لعمامرة، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، أهمية الحوار السياسي، وضرورة وقف إطلاق النار، والانخراط في عملية سياسية، تشمل الفرقاء في السودان.