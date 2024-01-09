بعد مرض وزير الدفاع الأمريكي والتكتم عليه.. "قرار عاجل" من البيت الأبيض

وتنص مذكرة زينتس على أنه "يجب على الوكالات التأكد من إصدار التفويضات عندما يسافر أحد أعضاء مجلس الوزراء إلى مناطق ذات إمكانية محدودة أو معدومة للاتصالات، أو يخضع للعلاج في المستشفى أو إجراء طبي يتطلب تخديرًا عامًا، أو غير ذلك في ظرف قد يتعذر فيه الوصول إليه".