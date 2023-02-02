نيكي هايلي تتحدى ترامب.. وإعلان كبير في 15 فبراير

ومنذ ابتعادها عن إدارة ترامب، تَرافق الثناء الذي تكيله أحيانًا للرئيس السابق، مع انتقادها لسلوكه الشخصي، وخاصة دعمه الاعتداء على مبنى الكابيتول عام 2021.