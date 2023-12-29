مقتل 11 قياديًا بـ"الثوري الإيراني" في ضربة إسرائيلية لمطار دمشق وإصابة "رشيد"

وأشار المرصد إلى أن استهداف منطقة مطار دمشق جاء "بعد يوم كامل من إعادته للعمل وإقلاع أول طائرة بعد توقّف فعلي دام 65 يومًا"، لافتًا إلى أن شركات طيران أعلنت أمس إعادة تشغيل المطار من دون تصريح رسمي من وزارة النقل السورية.