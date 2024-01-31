القوات الأمريكية البريطانية تدمر صاروخاً حوثياً وتقصف أهدافاً بشمال صعدة

وجاء في بيان القيادة المركزية للجيش الأمريكي: "في 30 يناير، في حوالي الساعة 11:30 مساءً (بتوقيت صنعاء)، أطلق مسلحو الحوثي المدعومون من إيران صاروخ كروز مضاداً للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه البحر الأحمر. تم إسقاط الصاروخ بواسطة USS Gravely (DDG 107). ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار".