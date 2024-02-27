الأوروبيون يتحفظون على اقتراح ماكرون إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا

وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس الثلاثاء أنه لن يتم إرسال "أيّ جندي" إلى أوكرانيا سواء من الدول الأوروبية أو من الحلف الأطلسي، موضحاً أن "ما تم الاتفاق عليه منذ البداية ينطبق أيضاً على المستقبل، وهو أنه لن تكون هناك قوات على الأراضي الأوكرانية مرسلة من الدول الأوروبية أو دول الناتو".