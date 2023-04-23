أنباء عن هروب البشير وأركان حكمه من سجن "كوبر" بالخرطوم

هذا وقد شهدت سجون أخرى حوادث مشابهة من هجمات وفرار معتقلين خلال الاشتباكات الدائرة بين قوات الدعم السريع والجيش منذ الأسبوع الماضي، ومنها فرار عدد من نزلاء سجن "سوبا" جنوب العاصمة، بعد إطلاقهم من قبل قوات الدعم السريع.