في قمة المناخ.. "غوتيريس" يحذر: نحن نخسر في حربنا مع انبعاث الغازات

يشار إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، افتتح، يوم الاثنين، مؤتمر المناخ (COP-27) الذي ينعقد في شرم الشيخ، على مستوى القادة، في حدث يهدف إلى إيجاد حلول للمشاكل التي تثقل كاهل كوكب الأرض.