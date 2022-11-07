في قمة المناخ.. "غوتيريس" يحذر: نحن نخسر في حربنا مع انبعاث الغازات

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن قناعته بأن الزمن يجري بينما يواصل البشر خسارة حربهم أمام استمرار انبعاث الغازات واستمرار ارتفاع حرارة الأرض.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة خلال كلمته في افتتاح قمة المناخ: رغم الأزمات وسفك الدماء وكل تبعاتها، لا يسعنا أن نقبل بألا نركز على التغير المناخي، وإن أي ارتفاع بحرارة الأرض ما فوق 1.5 درجة يعد خطير للغاية.
وأضاف وفق "سكاي نيوز عربية": كل دول مجموعة العشرين يجب أن تعي الخطر الكبير، ونحن نحرز تقدما، لكننا بحاجة لعمل أكثر بكثير، وأدعو لإبرام ميثاق بين الدول المتقدمة والنامية لعدم تخطي درجات حرارة الأرض 1.5.
وأردف: أمريكا والصين لديهما مسؤولية خاصة لبذل الجهود لترجمة هذا الميثاق على أرض الواقع، وهناك نحو 3 مليارات من الناس يعيشون في مناطق تعاني من تبعات التغيرات المناخية.
وتابع: يجب على بنوك التنمية تغيير نماذج الاقتصاد لزيادة التمويل في مجال العمل المناخي، كما أدعو لوضع خطة تعافٍ على مدى 5 أعوام، ووقف الأرباح للشركات التي تعتمد على الوقود الأحفوري.
وقال "غوتيريس": الخبر السار هو أننا نملك الأدوات لإنجاز أهدافنا، حان الوقت للتضامن الدولي العابر للحدود، ونؤكد أن انتهاك الطبيعة هو انتهاك لحقوق الإنسان.
يشار إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، افتتح، يوم الاثنين، مؤتمر المناخ (COP-27) الذي ينعقد في شرم الشيخ، على مستوى القادة، في حدث يهدف إلى إيجاد حلول للمشاكل التي تثقل كاهل كوكب الأرض.
ويشارك في الشق الرئاسي، 110 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات وعدد من الشخصيات الدولية والخبراء.