بعد وصول حاملة طائرات أمريكية لجارتها.. كوريا الشمالية ترد باختبار صاروخ بالستي

أطلقت كوريا الشمالية، اليوم (الأحد)، صاروخًا بالستيًا غير محدد في بحر الشرق، بعد أيام على وصول حاملة طائرات أمريكية تعمل بالطاقة النووية إلى المنطقة لإجراء تدريبات.
وذكرت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا بالستيًا غير محدد، دون أن تخوض في مزيد من التفاصيل.
من جانبها، بيّنت هيئة الإذاعة اليابانية العامة "إن إتش كيه"، أن المقذوف الذي يجري الحديث عنه، يبدو أنه سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.
وعملية الإطلاق الصاروخية هذه، وهي واحدة من عمليات كثيرة مماثلة نفذتها بيونغ يانغ هذا العام، تأتي أيضًا في أعقاب تقارير تفيد بأن كوريا الشمالية ربما تستعد لاختبار صاروخ بالستي تطلقه من غواصة.
ووصلت حاملة طائرات أمريكية إلى كوريا الجنوبية أمس الأول، للمرة الأولى منذ نحو خمس سنوات، قبل مناورات عسكرية مشتركة في عرض للقوة موجه إلى كوريا الشمالية المسلحة نوويًا.
ورست السفينة "يو إس إس رونالد ريغان"، التي تعمل بالطاقة النووية وسفن مجموعتها الضاربة في مدينة بوسان الساحلية الجنوبية.