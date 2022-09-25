بعد وصول حاملة طائرات أمريكية لجارتها.. كوريا الشمالية ترد باختبار صاروخ بالستي

ووصلت حاملة طائرات أمريكية إلى كوريا الجنوبية أمس الأول، للمرة الأولى منذ نحو خمس سنوات، قبل مناورات عسكرية مشتركة في عرض للقوة موجه إلى كوريا الشمالية المسلحة نوويًا.