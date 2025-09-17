"الأونروا": الاحتلال الصهيوني يمنع دخول المساعدات إلى غزة منذ 7 أشهر

وأكدت الوكالة أن فريقها المكوَّن من 11 ألف موظف مستمر بتقديم الرعاية الصحية، والمياه، وخدمات الصرف الصحي، والدعم النفسي والاجتماعي، والتعليم، مشددة على الحاجة الماسة للإمدادات وضرورة رفع الحصار والسماح لها بالعمل.