بعد احتمالات الكرملين لـ"الشر المتعمد".. "زيلينسكي" بلا أدلة: بوتين قتل "بريغوجين"!

وتابع: الآن الظروف مختلفة، ونظرًا لعدم التوصل بعد لاستنتاجات في التحقيق، لا يمكنني الإعلان عنها، لكن من الواضح أن هناك احتمالات مختلفة لسبب الحادث ويتم النظر فيها، من بينها القيام بأعمال "شرّ متعمد".