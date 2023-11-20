الأرجنتين.. خافيير ميلي يفوز بانتخابات الرئاسة بحصوله على 55.95% من الأصوات

فاز المرشح الليبرالي خافيير ميلي في الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين، الأحد، وحقق فيها مفاجأة كبيرة بحصوله على 55,95% من الأصوات، وفق ما أظهرت نتائج جزئية رسمية.
وحصل منافسه وزير الاقتصاد سيرخيو ماسا على 44,04% بعد فرز 86% من الأصوات، وقد أقر بهزيمته قائلاً إنه اتصل بميلي لتهنئته.
وقال ماسا: "واضح أن النتائج لم تكن ما أملنا به، وتحدثت مع خافيير ميلي لتهنئته، وأتمنى له التوفيق، لأنه الرئيس الذي انتخبته أغلبية الأرجنتينيين للسنوات الأربع المقبلة".
وتمنى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، النجاح للإدارة الأرجنتينية الجديدة، وذلك في رسالة على موقع "إكس" لم يذكر فيها الفائز في انتخابات الأحد.
وكتب لولا: "أتمنى حظاً سعيداً ونجاحاً للحكومة الجديدة. الأرجنتين بلد عظيم يستحق كل احترامنا. البرازيل ستكون دائماً حاضرة للعمل مع إخواننا الأرجنتينيين".