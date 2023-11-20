الأرجنتين.. خافيير ميلي يفوز بانتخابات الرئاسة بحصوله على 55.95% من الأصوات

وقال ماسا: "واضح أن النتائج لم تكن ما أملنا به، وتحدثت مع خافيير ميلي لتهنئته، وأتمنى له التوفيق، لأنه الرئيس الذي انتخبته أغلبية الأرجنتينيين للسنوات الأربع المقبلة".