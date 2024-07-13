رغم توقع سقوطه 100 ألف مرة.. "ترامب" سيتوج رسميًّا بترشيح الجمهوريين لانتخابات الرئاسة

والرئيس الأمريكي السابق، الذي تم توقع سقوطه مئة ألف مرة، استعاد دعم الغالبية العظمى في حزبه في الأشهر الأخيرة، على الرغم من مشاكله القانونية العديدة.. وبناء على ذلك لم يعد هناك من شك في تتويجه الرسمي مساء الخميس المقبل، خلال تجمع حاشد يتخلله إطلاق 100 ألف بالون أحمر وأبيض وأزرق؛ وفقًا لـ"فرانس برس".