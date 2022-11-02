كوريا الشمالية تُطلق صاروخاً باتجاه الجنوب ليعبر الحدود البحرية بين الكوريتين

أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باتجاه الجنوب، ليعبر الحدود البحرية بين الكوريتين، للمرة الأولى منذ الحرب الكورية.
وسقط الصاروخ الباليستي، قصير المدى، بالقرب من سواحل جزيرة أولونغدو، التابعة لكوريا الجنوبية، الأمر الذي دفع أنظمة الدفاع الصاروخي على الجزيرة لإطلاق صافرات الإنذار.
ومع انطلاق صافرات الإنذار، صدرت تعليماتٌ من السلطات لسكان الجزيرة، بإخلاء منازلهم، واللجوء إلى الأماكن الآمنة.
وأطلقت بيونغ يانغ، ما لا يقل عن 10 صواريخ قصيرة المدى، من منصة إطلاق على الساحل الشرقي، صباح الأربعاء.
واستهجنت السلطات الكورية الجنوبية، عملية الإطلاق، وطلب الرئيس يون سوك يول؛ عقد جلسة عاجلة، لمجلس الأمن القومي.