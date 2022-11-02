كوريا الشمالية تُطلق صاروخاً باتجاه الجنوب ليعبر الحدود البحرية بين الكوريتين

وسقط الصاروخ الباليستي، قصير المدى، بالقرب من سواحل جزيرة أولونغدو، التابعة لكوريا الجنوبية، الأمر الذي دفع أنظمة الدفاع الصاروخي على الجزيرة لإطلاق صافرات الإنذار.