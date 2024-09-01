تل أبيب على حافة الشلل.. دعوات لإضراب عام واحتجاجات بسبب تعطل صفقة تبادل الأسرى

والأسرى الستة من بين نحو 250 أسيراً احتجزوا خلال الهجوم المباغت الذي قادته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر. وردت إسرائيل بحملة عسكرية واسعة على قطاع غزة. ولا يزال 101 أسيراً من الإسرائيليين والأجانب في قطاع غزة، لكن إسرائيل تعتقد أن ثلثهم تقريبا لقوا حتفهم بينما لا يزال مصير الباقين مجهولاً.