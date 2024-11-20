رئيس الصين يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.. ويؤكد أهمية التوصل إلى حل سياسي بأوكرانيا

من جهته، شدَّد لولا الذي كان إلى جانب شي جين بينغ وقت إدلائه بهذه التصريحات على أهمية المبادرة الصينية-البرازيلية، قائلاً: "في عالم تنهشه النزاعات المسلحة والمنازعات السياسية، تضع الصين والبرازيل السلام والدبلوماسية والحوار في الصدارة".