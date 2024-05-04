"المقابر الجماعية بغزة".. اجتماع مرتقب لمجلس الأمن بطلب من الجزائر و"تحقيق دولي"

وطالبت الأمم المتحدة على لسان أمينها العام "أنطونيو غوتيريش" بإجراء تحقيق دولي مستقلّ بشأن المقابر الجماعية داخل مستشفيَيْن في قطاع غزة؛ وهما: مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، ومجمع ناصر الطبي بخان يونس؛ حيث تمّ اكتشاف مقبرتَيْن في مجمع الشفاء، والعثور على 500 جثمان، فيما اكتشفت ثلاث مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي، وعثر على 395 جثمانًا، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي.