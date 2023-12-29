السلطات الإيرانية تعدم 4 مدانين على صلة بالموساد وتكشف خيوط جريمتهم

كما لفتت الوكالة، إلى أن أفراد المجموعة المذكورة أضرموا النار في سيارات ومنازل بعض الأشخاص المرتبطين بالمؤسسات الأمنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحصلوا على الأموال عن طريق التقاط الصور وإرسالها إلى ضباط الموساد، وحاولوا في بعض الأحيان اغتيال عناصر من قوات الأمن والاستخبارات، لكنهم فشلوا.