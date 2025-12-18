الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف منشآت ومعسكرات عسكرية لحزب الله داخل لبنان

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي نفّذ هجمات إضافية في مناطق مختلفة في عمق لبنان، استهدفت مبانٍ عسكرية تُخزَّن فيها وسائل قتالية، ونشط فيها عناصر التنظيم خلال الفترة الأخيرة، وفق البيان نفسه.