"الكيلة": إسرائيل تلقي المرضى والجرحى في الشارع ليواجهوا الموت

وأوضحت الوزيرة أن جميع مرضى الأورام، وعددهم 3 آلاف مريض، كانوا يتلقون العلاج في مستشفى الرنتيسي والتركي، تُركوا الآن للموت، بعد طرد الاحتلال لهم من المشافي.