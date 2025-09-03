"حماس" تعلن استعدادها لإطلاق جميع الأسرى.. و"ترامب" يعرض إنهاء الحرب مقابل الرهائن

في تطور لافت على الساحة الفلسطينية، أعلنت حركة "حماس" الأربعاء، استعدادها الكامل لإبرام صفقة شاملة تشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، وذلك على خلفية عرض مباشر تقدم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته "تروث سوشيال".
وأكدت "حماس" في بيان رسمي استعدادها لتسليم الأسرى، وجاء ذلك ردًا على مطالبة ترامب بإعادة الرهائن الإسرائيليين العشرين فورًا مقابل وقف الحرب، حيث كتب: "أخبروا حماس أن تعيد فورًا جميع الرهائن العشرين (ليس 2 أو 5 أو 7)، وسيتغير كل شيء بسرعة... ستنتهي الحرب".
يأتي هذا التطور في وقت أعلنت فيه إسرائيل بدء المرحلة الثانية من عملية "عربات جدعون" في قطاع غزة، حيث قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، إن الهدف هو "تحقيق الحسم العسكري عبر تكثيف القتال وتعميق المناورة". وأضاف: "استعادة أسرانا مهمة أخلاقية ووطنية، وسنواصل ضرب مراكز ثقل حماس حتى هزيمتها".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد أقرّ في 21 أغسطس الجاري خطة "عربات جدعون 2"، التي تستهدف احتلال مدينة غزة بالكامل، وذلك بعد عمليات موسعة بدأت في حي الزيتون وامتدت إلى حي الصبرة جنوبي المدينة.
وفي سياق متصل، نقلت "العربية نت" عن الوسيط القطري أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض عرضًا جديدًا لوقف الحرب وتبادل الأسرى، في حين أعلنت حركة "حماس" موافقتها عليه.