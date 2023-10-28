نادي الأسير: إسرائيل اعتقلت أكثر من 1500 فلسطيني من الضفة وحدها منذ الـ7 من أكتوبر

وأشار نادي الأسير في بيانه، إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت من مساء الجمعة وحتى فجر السبت، 25 فلسطينيًّا في الضفة الغربية، بينهم "الصحفية سجود عاصي؛ للضغط على زوجها الصحفي محمد بدر لتسليم نفسه".