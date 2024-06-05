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استشهاد وإصابة 151 آخر 24 ساعة.. حصيلة شهداء غزة ترتفع إلى 36586

قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات اليوم.. الإصابات تعدّت 83 ألفًا
استشهاد وإصابة 151 آخر 24 ساعة.. حصيلة شهداء غزة ترتفع إلى 36586

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 36586، غالبيتهم من الأطفال، والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر وفق وكالة الأنباء الفلسطينية أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 83074 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 36 مواطنًا، وإصابة 115 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية.

غزة
عدوان الاحتلال الإسرائيلي

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