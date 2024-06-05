استشهاد وإصابة 151 آخر 24 ساعة.. حصيلة شهداء غزة ترتفع إلى 36586

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 36586، غالبيتهم من الأطفال، والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.