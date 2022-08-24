الدولار يعوض بعض خسائره واليورو يقترب من أدنى مستوى في 20 عامًا

وقال سايمون هارفي، رئيس تحليل الصرف الأجنبي في مونكس يوروب: "من الصعب جدًّا على السوق دفع اليورو إلى ما فوق مستوى التكافؤ"، وعزا ذلك إلى المخاوف حيال إمدادات الطاقة في أوروبا، واحتمالات نبرة التشديد من مجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماع جاكسون هول يوم الجمعة.