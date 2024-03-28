"آركو" تشيد بجهود دول مجلس التعاون في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني

عبر الدكتور صالح بن حمد التويجري أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" عن شكره وتقديره لجهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقدمة إلى الشعب الفلسطيني.
وتفصيلاً، تسلمت الأمانة العامة للمنظمة نسخة من تقرير جهود دول المجلس للفترة 1981-2023 م، والذي تضمن تنفيذ مشاريع تنموية حيوية داخل الأراضي، وكذا مساعدات إنسانية عاجلة خلال الأزمات التي حدثت خلال تلك الفترة جراء اعتداءات عسكرية يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي من حينٍ لآخر، ومن ذلك الأحداث المأساوية الحالية التي بدأت منذ السابع من شهر أكتوبر 2023، ولازالت مستمرة مع الأسف، وأحدثت معاناة إنسانية غير مسبوقة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومحيطها.
وأكد "التويجري" في بيانٍ أورده لـ "سبق" أن مساعدات دول مجلس التعاون الخليجية، تُشكل مساهمة قوية في تنوعها وفي أثرها الإنساني للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.
وأضاف قائلاً بأن الجهد الدبلوماسي الذي تبذله دول المجلس لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وفضح تجاوزاتها لقواعد القانون الدولي الإنساني، له تأثير على الموقف الدولي المساند لحق الشعب الفلسطيني على أرضه، وصون كرامته، وحماية إنسانيتهَ.