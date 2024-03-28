"آركو" تشيد بجهود دول مجلس التعاون في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني

وتفصيلاً، تسلمت الأمانة العامة للمنظمة نسخة من تقرير جهود دول المجلس للفترة 1981-2023 م، والذي تضمن تنفيذ مشاريع تنموية حيوية داخل الأراضي، وكذا مساعدات إنسانية عاجلة خلال الأزمات التي حدثت خلال تلك الفترة جراء اعتداءات عسكرية يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي من حينٍ لآخر، ومن ذلك الأحداث المأساوية الحالية التي بدأت منذ السابع من شهر أكتوبر 2023، ولازالت مستمرة مع الأسف، وأحدثت معاناة إنسانية غير مسبوقة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومحيطها.