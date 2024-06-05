البرلمان العربي يُثمّن مصادقة البرلمان السلوفيني على قرار حكومته الاعتراف بدولة فلسطين

ودعا البرلمان العربي، جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى المُضي قُدماً في الاعتراف كخطوةٍ نحو إنهاء الظلم التاريخي الذي يتعرَّض له الفلسطينيون منذ عقودٍ من الاحتلال، مطالباً المجتمع الدولي وجميع الدول، بالوقوف مع الحق الفلسطيني، والشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.