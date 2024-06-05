البرلمان العربي يُثمّن مصادقة البرلمان السلوفيني على قرار حكومته الاعتراف بدولة فلسطين

ثمَّن البرلمان العربي، مصادقة البرلمان السلوفيني على قرار حكومة دولة سلوفينيا، الاعتراف بدولة فلسطين كدولة مستقلة ذات سيادة، وفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
وأفاد البرلمان، في بيان اليوم، بأن هذه الخطوة المهمة تأتي في الاتجاه الصحيح نحو اعتراف عديدٍ من دول العالم بدولة فلسطين، دعماً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.
وأشار إلى أن اعتراف سلوفينيا بالدولة الفلسطينية، الذي جاء بعد فترةٍ وجيزةٍ من اعتراف دول إسبانيا وإيرلندا والنرويج؛ يمثل رداً عملياً على مخططات الاحتلال الفاشلة لتصفية القضية الفلسطينية، في ظل حرب إبادة وتطهير عرقي وتهجير قسري بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
ودعا البرلمان العربي، جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى المُضي قُدماً في الاعتراف كخطوةٍ نحو إنهاء الظلم التاريخي الذي يتعرَّض له الفلسطينيون منذ عقودٍ من الاحتلال، مطالباً المجتمع الدولي وجميع الدول، بالوقوف مع الحق الفلسطيني، والشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.