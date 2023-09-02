رغم الاستياء الغربي من بطء الهجوم المضاد.. "زيلينسكي": قواتنا تتقدم

وقال "زيلينسكي" عبر "تلجرام": "إن القوات الأوكرانية تتقدم على الرغم من كل شيء، ومهما يكن ما يقوله أي أحد، نحن نتقدم وذلك هو الأمر الأهم. نحن نتحرك"، وفقاً لـ"فرانس برس".