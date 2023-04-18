هدنة مخترقة.. إطلاق النار وتجدُّد الاشتباكات في مناطق متفرّقة بالخرطوم

وقالت قوات الدعم السريع: "رصدنا في أولى ساعات الهدنة المعلنة، هجومًا متفرِّقًا على قواتنا في بعض المناطق بالعاصمة الخرطوم، في منطقتَي القيادة العامة وشرق النيل".