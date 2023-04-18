هدنة مخترقة.. إطلاق النار وتجدُّد الاشتباكات في مناطق متفرّقة بالخرطوم

لم تكد أول ساعة من الهدنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تدخل حيزَ التنفيذ، الثلاثاء؛ حتى تعالت أصوات إطلاق النار وتم خرقها، فيما اتّهمت قواتُ الدعم السريع الجيشَ بـ"بدء الخرق".
قوات الدعم السريع زعمت، في بيان، أن القوات المسلّحة بـ"مخالفة للقانون الدولي الإنساني، وقواعد الاشتباك، وخرق الهدنة المتّفق عليها بوساطة دولية".
وقالت قوات الدعم السريع: "رصدنا في أولى ساعات الهدنة المعلنة، هجومًا متفرِّقًا على قواتنا في بعض المناطق بالعاصمة الخرطوم، في منطقتَي القيادة العامة وشرق النيل".
وأكّدت أنه بناء على ما حدث، فقد "أعلنت للمجتمع الدولي أن الجيش السوداني ليس لديه عهد".
من جانبه أكد الجيش السوداني أن الطائرات الحربية "ستواجه محاولة مجموعات الدعم السريع دخول الخرطوم بحسم".