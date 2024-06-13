العالم

ارتفاع أعداد النازحين في العالم إلى 120 مليون نازح

ارتفاع أعداد النازحين في العالم إلى 120 مليون نازح

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن ارتفاع أعداد النزوح القسري، ووصولها العام الماضي إلى مستويات تاريخية جديدة، حيث شهدت زيادة مستمرة على مدى 12 سنة متتالية حتى وصل عدد النازحين إلى 120 مليون نازح.

ووفقاً لتقرير الاتجاهات العالمية للنزوح الذي صدر اليوم فإن أسباب تزايد أعداد النازحين في العام الماضي هي الأزمة في السودان، وقطاع غزة، وسوريا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وميانمار.

ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي إلى التضامن مع النازحين ومساعدتهم ودمجهم في المجتمعات.

النازحين
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

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