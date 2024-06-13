ارتفاع أعداد النازحين في العالم إلى 120 مليون نازح

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن ارتفاع أعداد النزوح القسري، ووصولها العام الماضي إلى مستويات تاريخية جديدة، حيث شهدت زيادة مستمرة على مدى 12 سنة متتالية حتى وصل عدد النازحين إلى 120 مليون نازح.