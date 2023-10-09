صور تكشف مأساة القطاع.. "إسرائيل" تعلن حصارًا تامًا على غزة: "لا طعام لا وقود لا كهرباء"

وعمليًا يعاني القطاع من انقطاع كبير في التيار الكهربائي، حتى قبل اندلاع الحرب الحالية، إذ تأتي الكهرباء لساعات محدودة في اليوم، لكن تلك الساعات انخفضت إلى ساعتين أو ثلاث مع الحرب وفي بعض المناطق لم تصل الكهرباء أبدًا، طبقًا لـ"الأونروا".