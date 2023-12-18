العالم

وزير الدفاع الأميركي يصل إلى إسرائيل لبحث تطورات الحرب على غزة

يتوقع أن يركز على إنهائها والانتقال إلى صراع محدود
وزير الدفاع الأميركي يصل إلى إسرائيل لبحث تطورات الحرب على غزة

وصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، إلى إسرائيل، اليوم (الاثنين)، في زيارة يتوقع أن تركز على إنهاء إسرائيل في نهاية المطاف الحرب المكثفة على غزة، والانتقال إلى صراع محدود ومركز بدرجة أكبر.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" أن "أوستن" سيتلقى خلال زيارته لإسرائيل، آخر التطورات بشأن التقدم الذي تحرزه حكومة الحرب الإسرائيلية، ووزير الدفاع يوآف جالانت، والجيش الإسرائيلي، في حملتهم العسكرية على غزة.

ومن المقرر أن تشمل جولة "أوستن" في المنطقة قطر والبحرين.

إسرائيل
لويد أوستن
وزير الدفاع الأميركي

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