وزير الدفاع الأميركي يصل إلى إسرائيل لبحث تطورات الحرب على غزة

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" أن "أوستن" سيتلقى خلال زيارته لإسرائيل، آخر التطورات بشأن التقدم الذي تحرزه حكومة الحرب الإسرائيلية، ووزير الدفاع يوآف جالانت، والجيش الإسرائيلي، في حملتهم العسكرية على غزة.