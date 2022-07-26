روسيا تأمل في تركيب توربين خط أنابيب نورد ستريم 1 "عاجلاً وليس آجلاً"

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين يوم الثلاثاء: إن التوربين الذي يعمل بالغاز في خط الأنابيب الروسي نورد ستريم 1 لم يصل بعد من كندا، حيث تجرى له أعمال صيانة، لكن موسكو تأمل أن يتم تركيبه "عاجلاً وليس آجلاً".