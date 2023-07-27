أصوله عربية ووصل للحكم بانتخابات نادرة.. ماذا تعرف عن رئيس النيجر الذي أطاح به الانقلابيون؟

وفي عام 2020، استقال بازوم من الحكومة، حتى يتسنّى له الترشح لرئاسة البلاد، وبالفعل وصل في أبريل 2021 إلى سدة الحكم عبر انتخابات نادرة في النيجر شهدت صعود رئيس ينتمي إلى أقلية في بلد قبائلي.