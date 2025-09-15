بولندا تُسقط مسيّرة حلّقت فوق قصر الرئاسة.. وتعتقل مشتبهيْن من روسيا البيضاء

وتزامن ذلك مع إعلان رومانيا، مساء السبت الماضي، عن اختراق مماثل لأجوائها من قبل طائرة مسيّرة روسية، أثناء هجوم على منشآت أوكرانية، ما استدعى إرسال طائرتين مقاتلتين من طراز "إف-16" لمراقبة الأجواء.