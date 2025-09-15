بولندا تُسقط مسيّرة حلّقت فوق قصر الرئاسة.. وتعتقل مشتبهيْن من روسيا البيضاء

أعلن رئيس وزراء بولندا، دونالد توسك، أن جهاز حماية الدولة تمكّن من تحييد طائرة مسيّرة اخترقت الأجواء البولندية، وحلّقت فوق مواقع حكومية حساسة، من بينها قصر الرئاسة، في واقعة أثارت القلق الأمني في العاصمة ودوائر صنع القرار.
وأوضح "توسك" في منشور عبر منصة "إكس"، أن السلطات البولندية اعتقلت شخصين من روسيا البيضاء على صلة بالحادثة، فيما تواصل الشرطة تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد الأهداف المحتملة للطائرة.
ونقلت قناة "العربية نت" عن توسك قوله إن هذه الحادثة تأتي في ظل تصاعد التوترات، بعد خرق المجال الجوي البولندي من قِبل 19 مسيّرة روسية ليل الثلاثاء – الأربعاء الماضي، وهي الحادثة الأولى من نوعها منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.
وتزامن ذلك مع إعلان رومانيا، مساء السبت الماضي، عن اختراق مماثل لأجوائها من قبل طائرة مسيّرة روسية، أثناء هجوم على منشآت أوكرانية، ما استدعى إرسال طائرتين مقاتلتين من طراز "إف-16" لمراقبة الأجواء.
وتشهد دول حلف شمال الأطلسي، وخاصة تلك التي لها وجود عسكري متقدم، حالة تأهب قصوى تحسّبًا لأي تصعيد، في ظل استمرار التهديدات الجوية التي باتت تطال مناطق سيادية وحيوية في أوروبا الشرقية.