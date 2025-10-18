"فعلتها أمك".. رد صادم من متحدثة البيت الأبيض على سؤال حول لقاء بوتين وترامب يثير الجدل

أثارت كارولاين ليفت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، جدلًا واسعًا بعد ردها الساخر على سؤال أحد مراسلي موقع "هاف بوست" بشأن اختيار مدينة بودابست في هنغاريا مكانًا للقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.
وخلال مؤتمر صحفي، وجّه المراسل سؤالًا عن الجهة التي حددت المدينة لاستضافة اللقاء، لترد ليفت بسخرية قائلة: "أمك"، في إجابة فاجأت الحاضرين وأثارت تفاعلًا واسعًا على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.
ولدى سؤالها لاحقًا عما إذا كانت تعتبر ردها مناسبًا أو مضحكًا، قالت ليفت إنها ترى الأمر طريفًا لأن موقع "هاف بوست" — على حد وصفها — "يعتبر نفسه مجلة"، مضيفة أن المراسل "كاتب يساري متطرف لا يأخذه أحد على محمل الجد"، وأكدت أنها لن تتلقى أي أسئلة أخرى من الموقع.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق بأن محادثاته الهاتفية مع الرئيس الروسي تضمنت بحث الترتيبات الأولية لاجتماع محتمل في بودابست بمشاركة مستشارين رفيعي المستوى من الجانبين.