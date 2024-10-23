"أكاذيب تتدفق من الداخل والخارج".. معلومات مزيفة تقوض النقاش حول مرشحَيْ الرئاسة الأمريكية

وأثرت صورة مزيفة لفتاة تمسك جروًا في قارب نجاة على أمي كريمر، رئيسة اللجنة الوطنية الجمهورية في جورجيا، التي نشرتها هذا الشهر، لدرجة أنها وقفت بجانبها حتى بعد أن علمت أنها ليست حقيقية، قائلة على منصة "إكس"، حيث تلقَّى منشورها الأوليّ أكثر من 3 ملايين مشاهدة: "يا جماعة، لا أعرف من أين جاءت هذه الصورة. وفي الحقيقة، لا يهم؛ لقد ترسخت في ذهني إلى الأبد".