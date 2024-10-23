"أكاذيب تتدفق من الداخل والخارج".. معلومات مزيفة تقوض النقاش حول مرشحَيْ الرئاسة الأمريكية

يُقوِّض سيل من الأكاذيب، من الداخل والخارج، ما كان ذات يوم إيمانًا مشتركًا بنزاهة الديمقراطية الأمريكية؛ إذ أضعفت المعلومات المضللة بالفعل النقاش السياسي حول المرشحَيْن الرئيسيَّيْن للانتخابات الرئاسية.
فقد اتُّهمت مرشحة الحزب الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس زورا بالاعتداء الجنسي على الطلاب. وقد انتشرت هذه الادعاءات على يد نائب شريف سابق من فلوريدا، يعمل الآن علانية في موسكو لصالح جهاز الدعاية الروسي على عشرات المنصات بوسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الإخبارية المزيفة.
وحصل مقطع فيديو مزيف، يزعم أنه يُظهر إحدى الضحايا - وهي حيلة متكررة من الحيل الروسية - على أكثر من 5 ملايين مشاهدة على منصة "إكس"، وهي منصة يملكها أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك.
ولم يقتصر الأمر على أن "ماسك" قد دعم بشكل كامل مرشح الحزب الجمهوري، الرئيس السابق دونالد ترامب، بل استخدم أيضًا منصته لإعادة إحياء الادعاءات التي تم دحضها حول صحة نتيجة الانتخابات، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز".
وقد كان التشهير والأكاذيب والحيل القذرة (ما نسميه اليوم المعلومات المضللة) دائمًا سمة من سمات حملات الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
ومع ذلك، وقبل أسبوعين من التصويت هذا العام، تجاوزت موجة نصف الحقيقة والأكاذيب والافتراءات، سواء الأجنبية أو المحلية، أي شيء جاء قبل ذلك، وفقًا للمسؤولين والباحثين الذين يُوثِّقون المعلومات المضللة.
ويظل تأثير النتيجة في 5 نوفمبر غير معروف، ولكنها أضعفت بالفعل ما يطلق عليه النقاش السياسي حول المرشحَيْن الرئيسيَّيْن للحزبَيْن، "ترامب" ونائبة الرئيس كامالا هاريس، كما أنها قوضت أسس ديمقراطية البلاد؛ ما قوّض الثقة المشتركة التي كانت سائدة ذات يوم في أن انتخابات البلاد -بغض النظر عن الفائز- كانت حرة ونزيهة.
وساهمت روسيا وإيران والصين بسعادة في تأجيج العديد من الروايات؛ لتصوير الديمقراطية الأمريكية على أنها غير فعّالة، وغير جديرة بالثقة.
وفي المقابل، أعطى السياسيون وشخصيات الإعلام المؤثرة خصومهم الأجانب الكثير من الوقود للعمل؛ ما يثير ويضخم الانقسامات من أجل تحقيق ميزة حزبية.
وقالت جين إيستري، مديرة وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية في واشنطن، في مقابلة: "إن الخصوم الأجانب لديهم تكتيكات مختلفة ونهج مختلف لعمليات التأثير، ولكن أهدافهم واحدة. ببساطة، إنهم يسعون إلى تقويض الثقة الأمريكية في مؤسساتنا الديمقراطية، والانتخابات على وجه التحديد، وبذر الخلاف الحزبي".
وساعدت منصات التواصل الاجتماعي في تصلُّب النظم البيئية لوسائل الإعلام إلى معاقل حزبية متباينة؛ إذ غالبًا ما تكون الحقائق التي تتعارض مع الروايات المسبقة غير مُرحَّب بها. لقد أصبح الذكاء الاصطناعي معززًا؛ ما يجعل المحتوى المزيف أو الخيالي شائعًا عبر الإنترنت ببضع ضربات على لوحة المفاتيح فقط.
وفي النقاش السياسي اليوم يبدو أن الحقائق أقل أهمية من المشاعر، التي يمكن التلاعب بها بسهولة عبر الإنترنت.
لقد حدث كل ذلك في الأسابيع الأخيرة، وذلك بعد أن قتل إعصاران مدمران مئات الأشخاص في جميع أنحاء الجنوب الشرقي، وأثارا نظريات مؤامرة غريبة، والتهديدات العنيفة لعمال الإنقاذ.
وأثرت صورة مزيفة لفتاة تمسك جروًا في قارب نجاة على أمي كريمر، رئيسة اللجنة الوطنية الجمهورية في جورجيا، التي نشرتها هذا الشهر، لدرجة أنها وقفت بجانبها حتى بعد أن علمت أنها ليست حقيقية، قائلة على منصة "إكس"، حيث تلقَّى منشورها الأوليّ أكثر من 3 ملايين مشاهدة: "يا جماعة، لا أعرف من أين جاءت هذه الصورة. وفي الحقيقة، لا يهم؛ لقد ترسخت في ذهني إلى الأبد".
واستخدم زميل "ترامب" في الترشح، السيناتور جيه دي فانس، العذر نفسه بشكل أساسي بعد مواجهة الانتقادات لترويجه خيالاً ذا طابع عنصري، مفاده أن المهاجرين الهايتيين في أوهايو كانوا يأكلون قطط وكلاب المدينة!
وبالطريقة نفسها نجح "ترامب" في إحياء الادعاءات، التي مفادها أن نتيجة السباق ضد الرئيس جو بايدن في عام 2020 لم تكن شرعية، ببساطة من خلال رفض التنازل عن خلاف ذلك. وقد قال مسؤولو الانتخابات، وكذلك العديد من المحاكم، مرارًا وتكرارًا، إنه لم يكن هناك تزوير في الانتخابات عام 2020.
ويجمع العديد من المسؤولين والخبراء على أن الجهود المبذولة لتشويه سمعة الانتخابات هذا العام يمكن أن تسبب ضررًا أكبر؛ فالآن دافع إنكار الانتخابات نفسه أكثر تنظيمًا واستراتيجية وتمويلاً بشكل أفضل، كما أنه شيء يعتقده ويشاركه عشرات الملايين من الناس.