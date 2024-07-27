الاحتلال يقصف مدرسة تؤوي نازحين غرب دير البلح.. والحصيلة 20 شهيدًا

وأشارت إلى أنّ طواقم الإسعاف والدفاع المدني تواصل انتشال المواطنين، وعدد الشهداء قابل للارتفاع في أي وقت، وتمّ نقل المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى الذي أصبح مكتظًّا بالجرحى.