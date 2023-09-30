فسادٌ وتغير جذري وتحدٍّ لـ"بايدن".. إعلان مرتقب لترشح "كينيدي" للانتخابات الأمريكية

وأعرب الديمقراطيون عن قلقهم من أن أي محاولة من طرف ثالث قد تؤدّي إلى إبعاد الأصوات عن بايدن "80 عامًا" الذي يواجه مخاوف بشأن الاقتصاد وعمره في المنافسة المتوقّعة ضد المرشح الجمهوري الأوفر حظًّا والمرشح المفترض ترامب "77 عامًا".