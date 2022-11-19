الادعاء السويدي يؤكّد العثور على آثار لمتفجرات في موقع على خط أنابيب "نورد ستريم"

وأدّى تضرر خطَي الأنابيب في قاع البحر في 26 سبتمبر، وتسرب الغاز إلى السطح في الأسبوع التالي إلى صدور تحذيرات من مخاطر عامة، كما أثار مخاوف من أضرارٍ بيئية.