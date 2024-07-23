تغيبت عن خطاب "نتنياهو" في الكونجرس.. ما موقف "هاريس" من حرب غزة؟

ويبدو أن "هاريس" ستتخطى تلك الجلسة، حيث كان من المفترض أن تجلس خلف "نتنياهو" مباشرة بصفتها رئيسة مجلس الشيوخ، وستكون خارج واشنطن لحضور حدث عام في جمعية نسائية جامعية في إنديانا، وفي وقت متأخر أمس، قال مساعد لـ"هاريس": "إن كلاً منها ومن بايدن سيجلسان مع نتنياهو في اجتماعات منفصلة في البيت الأبيض"، ونفى أن سفرها إلى إنديانابوليس يشير إلى أي تغيير في موقفها تجاه إسرائيل، ومع ذلك، فإن الاستقبال المتباين قد يوجه ضربة لـ"نتنياهو"، الذي أراد الاستفادة من اتصالاته السياسية في الولايات المتحدة لتعزيز مكانته كرجل دولة في إسرائيل، وأيضًا للحفاظ على علاقته مع الديمقراطيين في حال هزموا دونالد ترامب في نوفمبر.